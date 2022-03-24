Болельщик ЦСКА Грушевский прокомментировал трансферную компанию клуба

Болельщик ЦСКА Михаил Грушевский оценил зимнюю трансферную кампанию армейцев.

«Как правило, зимняя закупка условная и зачастую нерезультативная. Я знаю, что это заслуга Андрея Мовсесьяна. Ему удалось реабилитироваться за лето 2020 года, когда появился Адольфо Гаич и Бруно Фукс. На мой взгляд, и в глазах специалистов, и в глазах болельщиков ЦСКА Андрей Мовсесьян безоговорочно реабилитировался. Трансферное окно оцениваю на 5 с плюсом», — цитирует Грушевского «Спорт день за днем».

Зимой ЦСКА приобрел Юсуфа Языджи, Хорхе Карраскаля, Жан-Филиппа Гбамена и Хесуса Медину. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.