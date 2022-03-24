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Болельщик ЦСКА Грушевский прокомментировал трансферную компанию клуба

Михаил Грушевский оценил зимнюю трансферную кампанию ЦСКА
Виктория Кравченко
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Болельщик ЦСКА Михаил Грушевский оценил зимнюю трансферную кампанию армейцев.

«Как правило, зимняя закупка условная и зачастую нерезультативная. Я знаю, что это заслуга Андрея Мовсесьяна. Ему удалось реабилитироваться за лето 2020 года, когда появился Адольфо Гаич и Бруно Фукс. На мой взгляд, и в глазах специалистов, и в глазах болельщиков ЦСКА Андрей Мовсесьян безоговорочно реабилитировался. Трансферное окно оцениваю на 5 с плюсом», — цитирует Грушевского «Спорт день за днем».

Зимой ЦСКА приобрел Юсуфа Языджи, Хорхе Карраскаля, Жан-Филиппа Гбамена и Хесуса Медину. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://m.sportsdaily.ru/news/grushevskiy-rasskazal-kto-otvechal-za-zimnie-transfery-tsska
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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3
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4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
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 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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