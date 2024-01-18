Арбузов — о переходе из ЦСКА в «Балтику»: «Настало время двигаться дальше»
Полузащитник Ярослав Арбузов прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Балтику».
«Пришло время сказать спасибо и попрощаться с командой, в которую я приехал 15-летним парнем. За эти годы было очень много веселых и позитивных моментов, начиная с первых дней в интернате и продолжая каждой тренировкой на поле. Хочу сказать большое спасибо всем тренерам, которые со мной работали в академии, всем врачам, абсолютно всем, чья работа была связана со мной, отдельное спасибо хочу сказать нашим воспитательницам в интернате, которые проводили с нами 24 часа в сутки и помогали при любой необходимости.
Также хочу сказать огромное спасибо всем игрокам основной команды, администраторам, всему медицинскому штабу, нашей медиа группе, нашим поварам, массажистам, работникам базы, а также руководству клуба, для меня было одно удовольствие работать с вами и находится вместе в таком прекрасном коллективе», — написал Арбузов в свои соцсетях.
Также 20-летний футболист обратился к болельщикам ЦСКА.
«Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался оправдать вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле, всегда старался выкладываться на все 100. Я очень горд, что моя футбольная карьера началась именно с такого великого футбольного клуба, об этом я мог только мечтать. Но настало время двигаться дальше и развиваться как футболист, поэтому еще раз всем спасибо, вы все останетесь в моем сердце навсегда», — написал Арбузов.
13 января «Балтика» объявила о подписании контракта с Арбузовым на 4,5 года — до лета 2028 года.
Полузащитник с 2019 года находится в системе ЦСКА. За основную команду он дебютировал в 2023 году. В этом сезоне футболист провел за армейцев 2 матча в РПЛ и одну игру в FONBET Кубке России, в которой отметился 1 результативной передачей.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
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3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
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7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
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8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5