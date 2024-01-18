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Агент Барбоза: «Зимой у «Спартака» будет 1-2 трансфера. Но они должны быть хирургическим точными»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Паулу Барбоза, известный футбольный агент, предположил, какие трансферы может совершить «Спартак» в зимнее трансферное окно.

«Большую роль играет тот факт, что главный тренер тоже думает над трансферами. Селекционеры и спортивный директор не всегда располагают большими полномочиями. Есть важный момент — если усиление будет, оно должно быть хирургически точным. Но главные трансферы должны быть летом, а не сейчас. Много вопросов о будущем главного тренера. И не все игроки доступны сейчас. Стратегически логичнее крупные трансферы должны быть летом. Мне кажется, что сейчас у «Спартака» будет 1-2 трансфера. Сейчас рынок ограничен, текущие сделки должны быть очень специфичны», — приводит слова Барбозы Betonmobile.

К зимнему перерыву в РПЛ «Спартак» подошел на пятом месте в турнирной таблице. Москвичи в 18 матчах набрали 30 очков.

Источник: Betonmobile
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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