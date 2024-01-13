«Балтика» объявила о переходе полузащитника ЦСКА Арбузова

«Балтика» объявила о подписании контракта с полузащитником ЦСКА Ярославом Арбузовым.

Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано на 4,5 года — до лета 2028 года.

Арбузов выступал за ЦСКА с 2023 года. В этом сезоне футболист провел за армейцев 2 матча в РПЛ и одну игру в FONBET Кубке России, в которой отметился 1 результативной передачей.

«Балтика» с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.