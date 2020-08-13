Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Ахмата» рассказал о своих эмоциях от матча с «Сочи» (2:2), а также отметил, что несколько побед помогут красно-белым прогрессировать.

— Не смотрели программу с разбором судейства «Спартак» — «Сочи»? Убедил вас этот разбор?

— Не смотрю телепрограммы. Смотрю только матчи своей команды. Мы расстроены, что не завоевали три очка. Что произошло — то произошло. Через два-три года уже никто не вспомнит, что было на игре. А вот турнирную таблицу увидят все.

— Нет ли разочарования и усталости от российского футбола?

— Нет, я не устал. Ни в коем случае. Силы мне дает команда. Футболисты верят в то, что мы делаем. В конце концов все у нас получится. Если сравнить то, как команда выступала раньше и сейчас, то вы поймете, что мы играем более уверенно, мы больше атакуем. Все что нам нужно для прогресса — серия из нескольких побед

— Команда сыграла в атакующей манере против «Сочи». На ваш взгляд, не будет ли Кралу сложно одному в опорной зоне?

— Крал — яркий пример прогресса команды. Он сильно прибавил за этот неполный год. Он может играть как в семе с одним опорником, так и в схеме с двумя. (Дмитрий Зеленов)