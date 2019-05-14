Выпавшая из окна свидетельница по делу Кокорина и Мамаева перенесла несколько операций

В аккаунте подруги Екатерины Бобковой, ключевой свидетельницы по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, появилось сообщение по поводу деталей инцидента. Ранее Бобкова выпала из окна в Праге и была введена в искусственную кому.

- Упала из окна. Состояние постоянно критическое, - говорится в сообщении. - 11 мая сделали несколько операций. Трещина в селезенке с кровотечением, контузия легких, перелом таза, перелом ребер, внутричерепное кровотечение. На данный момент ввели в состояние искусственной комы на дыхательном аппарате.

Екатерина Бобкова, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, серьезно пострадала при падении из окна в Праге. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", девушка находится в критическом состоянии – она введена в искусственную кому.

По словам источника агентства, состояние у девушки критическое. Ей сделали несколько операций и сейчас ее ввели в состояние искусственной комы. "Насколько я понимаю, сейчас родственники объявили сбор средств, – отметил собеседник агентства. – Другими деталями я пока не располагаю".

По данным "МК", у пострадавшей множество травм, среди которых перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и так далее. В ближайшее время к ней в больницу должна приехать родная сестра Татьяна.

15 апреля, когда суд над футболистами был в самом разгаре, Бобкова разместила в своем Инстаграме фотографию, где она лежит на полу с размазанной по лицу помадой. "Я считаю – это просто гениальное фото. Оно передает сейчас мое состояние души на 100 процентов", – написала Бобкова.

Свидетель из компании Кокорина и Мамаева выпала из окна. Подробности