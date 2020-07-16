Вылетят ли «Крылья» в ФНЛ? «Химки» дадут ответ в воскресенье

Как стало известно «СЭ», «Химки» официально объявят о том, смогут ли они в следующем сезоне выступать в премьер-лиге, после матча полуфинала Кубка России с «Уралом». Игра состоится в воскресенье, 19 июля. В среду министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил «СЭ», что клуб точно не опустится ниже ФНЛ. Решение же об участии команды Сергея Юрана в премьер-лиге будет зависеть от переговоров с потенциальными инвесторами, которые состоятся в ближайшие дни.

Напомним, первенство в ФНЛ не было доиграно из-за пандемии коронавируса. «Химки» заняли второе место и получили прямую путевку в РПЛ. Клуб уже прошел лицензирование, однако на сегодняшний день из-за финансовой неопределенности по-прежнему нет окончательной ясности, где подмосковный коллектив будет играть в предстоящем сезоне.

Сегодня стало известно, что у 9 игроков «Сочи» выявлен коронавирус. Матч с «Тамбовом» не стоится. Таким образом, с высокой долей вероятности, «Тамбову» засчитают победу со счетом 3:0. Это будет означать, что «Крылья» уже не смогут подняться выше 15-го места.

Теоретически самарцы еще могут сравняться с тамбовчанами и «Ахматом» по очкам (в последнем туре они дома играют как раз с «Сочи»), однако уступят им по личным встречам.