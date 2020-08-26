Голкипер «Спартака» Александр Максименко подвел итог встречи 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (1:0).

— Команда молодцы, выиграли на характере. Такие игры всегда сложные, особенно после дерби эмоционального, — сказал Максименко в эфире «Матч Премьер». — Спасибо команде.

— Вы вызваны в молодежную сборную, это дополнительно придает настроение?

— Ну конечно, ты представляешь свою страну, хоть и молодежную сборную.

— Психологически сложнее с «Локомотивом» в прошлом туре или с «Ротором» сегодня?

— Ну это разные игры. Дерби Москвы — это, понятно, сложно исторически. Но и сейчас тренерский штаб настраивал на тяжелую игру, так что сложно сравнивать.