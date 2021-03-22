Маркус Берг покинет «Краснодар» по окончании сезона

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг летом 2021 года покинет команду, сообщает пресс-служба клуба.

У 34-летнего шведа по окончании сезона закончится контракт с российским клубом. Футболист решил вернуться на родину. Форвард будет выступать в «Гетеборге».

Берг выступает в «Краснодаре» с лета 2019 года. В РПЛ футболист провел 38 матчей, забив 18 голов.