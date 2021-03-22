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Маркус Берг покинет «Краснодар» по окончании сезона

11:35
Маркус Берг. Фото ФК «Краснодар»
Маркус Берг. Фото ФК «Краснодар»
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Нападающий «Краснодара» Маркус Берг летом 2021 года покинет команду, сообщает пресс-служба клуба.

У 34-летнего шведа по окончании сезона закончится контракт с российским клубом. Футболист решил вернуться на родину. Форвард будет выступать в «Гетеборге».

Берг выступает в «Краснодаре» с лета 2019 года. В РПЛ футболист провел 38 матчей, забив 18 голов.

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