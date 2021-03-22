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Агент нападающего «Сочи» Барсова рассказал о ситуации с истекающим контрактом клиента

12:12
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Агент Дмитрий Чельцов 22 марта прокомментировал «СЭ» дебютный гол в РПЛ своего клиента Максима Барсова, который выступает за «Сочи».

«В первую очередь, хочу поздравить Макса с возвращением на поле и дебютным голом в РПЛ. Он прошел тяжелейший путь: травма, операции, восстановление. Спасибо тренеру команды Владимиру Валентиновичу Федотову и руководству «Сочи», что, несмотря на вынужденный двухлетний перерыв в карьере, дали Максиму шанс. Идут ли переговоры о продлении контракта? До конца соглашения осталось меньше трех месяцев. К нам пока никто не обращался. Мы не форсируем события, для Макса сейчас самое главное — чаще выходить на поле и давать результат.

27-летний форвард пропустил практически два года из-за травмы колена и неудачных операций. В 23-м туре он забил свой дебютный год в РПЛ в ворота «Тамбова» (5:0).

(Севастиан Терлецкий)

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