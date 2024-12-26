Тукманов: «В каждой команде РПЛ есть игроки, которые обратили на себя внимание»

Бывший вице-президент РФС Вячеслав Тукманов назвал самых ярких игроков РПЛ в первой части сезона.

«Я скажу, что в «Зените» — это Глушенков, Батраков тоже хороший. В каждой команде есть игроки, которые обратили на себя внимание. В «Спартаке» в последних турах раздабривался Угальде. В «Динамо» Тюкавин молодец, в ЦСКА лидера я не выделю, но там ровная команда. Ничего выдающегося, тем не менее, на фоне остальных игроков эти ребята были более заметны», — цитирует Vprognoze.ru Тукманова.

В этом сезоне Алексей Батраков сыграл 17 матчей в РПЛ за «Локомотив», забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач. На счету полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова 8 голов и 2 голевые паса в 14 играх .