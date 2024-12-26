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Кавазашвили: «Абаскалю нужно быть поскромнее. Этот человек не захотел понять русского духа»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что он вместе со своим тренерским штабом создал и подготовил нынешний состав команды.

«Я посоветовал бы Абаскалю, чтобы он был поскромнее, чем хочет казаться. Из его команды больше половины футболистов уже не играют. У Станковича в основном составе играют абсолютно другие люди. Особую музыку создают два маленьких футболиста, которых недавно привели в «Спартак». Я, конечно же, говорю про Угальде и Барко. Угальде при Станковиче теперь забивает больше всех голов. Плюс великолепный Барко.

Уже это говорит о том, что из команды Абаскаля никого почти и не осталось. Его футболисты либо никому не нужны, либо сидят в глубоком запасе, либо уже покинули клуб. В середине поля из абаскальских футболистов уже никто не играет. В защите тоже солируют другие люди. Поэтому повторюсь, Абаскалю нужно быть поскромнее. Этот человек не захотел понять русского духа. А это говорит о том, что он задирает свои возможности и хочет сделать из себя звезду футбола, что он все везде организовал, а остальные по его стопам просто идут. Это неправильно», — цитирует Legalbet Кавазашвили.

Источник: Legalbet
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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