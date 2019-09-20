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Вячеслав Кротов: «У меня не было особого настроя на «Спартак»

19:27
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Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился эмоциями после матча 10-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:0).

— Не передать эмоции словами, впечатления самые положительные, — заявил Кротов в интервью «Матч премьер». — Очень рад за болельщиков, республику, за себя.

По горячим следам трудно оценить себя, но спасибо экспертам, что назвали меня лучшим игроком матча. Не могу сказать, что у меня был какой-то особый настрой на «Спартак». Настрой у меня всегда боевой на все команды.

Уфа — Спартак

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