Вячеслав Колосков: «Шантаж и истерика главы «Уфы» неприемлемы! Кого он хочет запугать?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1).

Глава башкирского клуба в интервью «СЭ» сказал следующее: «То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра»

— Вот эти истерики, методы словесного давления, шантажа — абсолютно неприемлемы! Что значит — «снимусь с чемпионата»?! Он что — один это решает? За команду вообще-то болеют десятки тысяч болельщиков, целая Республика! Ну зачем делать такие заявления? Абсолютно бессмысленная затея! Не нужно это. Если ты не доволен судейством, будь поумнее. Есть же реальные способы обратить на это внимание. Есть же экспертно-судейская комиссия. Пишите жалобу. Вот и все. Получите разъяснение.

Есть же РПЛ, которая обязана защищать свои клубы. Пусть она соберет всех членов лиги, пригласят на встречу Кашшаи и Хачатурянца, и они все вместе спокойно обсудят определенные моменты. А так — что же получается? Кого главы «Уфы» хочет запугать? РФС? РПЛ? Не запугает. Зачем выглядеть в таком неприглядном свете?

Хотя у меня тоже порой возникают вопросы к нашим судьям. Слишком много карточек — по делу, без дела. Раздают направо и налево... Так что есть тема для профессионального разговора, но не для истерик! — заявил Колосков. (Виталий Айрапетов)