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Колосков: «Клаудиньо получил паспорт, чтобы меньше платить налоги, а не играть за Россию»

Колосков отреагировал на новость о том, что Клаудиньо решил пробиваться в сборную Бразилии
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо решил пробиваться в сборную Бразилии и не планирует играть за российскую национальную команду, несмотря на наличие паспорта РФ.

«Нечего удивляться заявлению Клаудиньо. Он получил паспорт России, чтобы меньше платить налоги, а не чтобы играть за сборную. Это его личное дело. Осуждать Клаудиньо — абсолютно неправильно. Ну не хочет выступать за нашу национальную команду — не надо. Если он выбрал сборную Бразилии, это еще не значит, что будет там играть и что его вообще туда возьмут. Да и вообще, кто такой Клаудиньо для меня, чтобы его обсуждать? Я его в глаза никогда не видел», — приводит слова Колоскова Sport24.

Получивший гражданство РФ Клаудиньо заявил, что не будет выступать за сборную России и надеется попасть в команду Бразилии.

В нынешнем сезоне 26-летний Клаудиньо провел за «Зенит» 25 матчей, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-22-koloskov-nechego-udivlyatsya-klaudino-poluchil-pasport-chtoby-menshe-platit-nalogi-a-ne-igrat-za-rossiyu
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
2
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«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

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