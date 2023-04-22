Клаудиньо: «Игра за сборную Бразилии остается моей целью»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо после получения российского паспорта рассказал, за какую сборную собирается выступать.

«В настоящий момент я не думаю о сборной России. Даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать в российскую команду. Есть много талантливых и качественных российских футболистов, достойных играть за национальную команду. Игра за сборную Бразилии остается моей целью. Я уверен, что все зависит только от меня и от того, как я проявлю себя, выступая за клуб. Любой бразильский мальчишка с самого детства мечтает попасть в национальную команду, и я продолжу прилагать все усилия, чтобы это вновь произошло и со мной», — приводит слова Клаудиньо РИА «Новости».

В феврале 2023 года российское гражданство получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.

В текущем сезоне на счету 26-летнего бразильца 3 гола и 9 результативных передач в 25 матчах за «Зенит».