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Сегодня, 10:31

Клаудиньо: «Игра за сборную Бразилии остается моей целью»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо после получения российского паспорта рассказал, за какую сборную собирается выступать.

«В настоящий момент я не думаю о сборной России. Даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать в российскую команду. Есть много талантливых и качественных российских футболистов, достойных играть за национальную команду. Игра за сборную Бразилии остается моей целью. Я уверен, что все зависит только от меня и от того, как я проявлю себя, выступая за клуб. Любой бразильский мальчишка с самого детства мечтает попасть в национальную команду, и я продолжу прилагать все усилия, чтобы это вновь произошло и со мной», — приводит слова Клаудиньо РИА «Новости».

В феврале 2023 года российское гражданство получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.

В текущем сезоне на счету 26-летнего бразильца 3 гола и 9 результативных передач в 25 матчах за «Зенит».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230422/sbornaya-1867047398.html
Клаудиньо
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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Неделя

Бразильский нападающий «Торпедо» ответил на вопрос о «Зените»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
Результаты / календарь
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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