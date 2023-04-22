Петржела — о нежелании Клаудиньо и сборной России: «Не понимаю, зачем ему паспорт РФ»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии «СЭ» отреагировал на заявление полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо, который не планирует в настоящий момент играть за сборную России, несмотря на наличие паспорта РФ.?

Ранее 26-летний футболист заявил, что хочет пробиться в основную сборную Бразилии.

«Я вообще не понимаю, зачем Клаудиньо паспорт РФ. В сегодняшней международной обстановке это нонсенс. Но лучше, конечно, спросить об это его», — сказал Петржела «СЭ».

24 февраля 2023-го бразилец и его одноклубник Малком получили гражданство РФ указом президента РФ Владимира Путина.