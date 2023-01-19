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Колосков — об уровне РПЛ: «Как Замбия может быть выше России? Это чушь последняя!»

Колосков отреагировал на 80-е место РПЛ в рейтинге сильнейших лиг мира
Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на место РПЛ в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Однозначно не надо обращать внимание на это. От этой статистики ни горячо, ни тепло. Самолюбия она не ущемляет. Статистику можно развернуть в любую сторону. Главное, что она не отражает реального положения дел. Как Замбия может быть выше России? Это чушь последняя. На это не надо реагировать!» — сказал Колосков «СЭ».

Российская премьер-лига заняла 80-е место в рейтинге (223 балла) и оказалась ниже чемпионатов Замбии (79-е место; 239,25), Белоруссии (78-е; 242,5) и Нигерии (77-е; 247,5).

Первую строчку в рейтинге 2022 года заняла бразильская серии А (1181).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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1.87

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РПЛ
Вячеслав Колосков
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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