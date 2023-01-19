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Чернышов отреагировал на обвинения Юрана по делу о допинге в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением по поводу обвинений со стороны Сергея Юрана. В прошлом специалист заявил, что Чернышов виноват в истории с допингом в московском клубе в 2003 году.

«Я хорошо знаю Юрана. Это человек, который может говорить все, что угодно, ради своей выгоды. Ради себя он обвинит кого хотите. Обижаться? Ну какой в этом смысл? Каждый выбирает свой путь для достижения целей. У кого-то нормальный путь, кто-то за счет другого человека хочет пропиариться и пойти. Юран выбрал такой путь. Он по жизни такой человек», — цитирует Чернышова «Спорт День за Днем».

В январе 2004 года полузащитника «Спартака» Егора Титова дисквалифицировали на год, так как в его допинг-пробе был обнаружен бромантан.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/radi-sebya-on-obvinit-kogo-khotite-byvshiy-trener-spartaka-zhestko-otvetil-yuranu

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Бавария

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Милан 0
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Матч завершен

обе забьют - да

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Ф2(0)

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Андрей Чернышов
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
1
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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