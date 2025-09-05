Ву считает «Спартак» самым большим клубом России

Новичок «Спартака» Кристофер Ву после перехода в московскую команду обратился к болельщикам красно-белых.

«Спартак» объявил о подписании 23-летнего камерунца в пятницу, 5 сентября. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года.

«Привет, болельщики «Спартака»! Меня зовут Кристофер. Я счастлив перейти в этот прекрасный клуб — самый большой клуб России. Очень жду встречи с вами и первых матчей за «Спартак», — сказал Ву на видео, опубликованном в Telеgram-канале красно-белых.

С 2022 года защитник выступал за «Ренн». На его счету 2 забитых мяча и 1 голевая передача в 60 матчах за французскую команду во всех турнирах.