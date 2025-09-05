Литвинов о продлении контракта со «Спартаком»: «Меня это тронуло. Очень счастлив здесь находиться»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с красно-белыми до лета 2029 года.

«Для меня продление контракта со «Спартаком» — это большое событие. Это клуб, в котором я провел всю свою юность. Учитывая, что в семье мне привили любовь к этой команде, а в академии воспитали и многое дали мне. Предложение, с которым вышел «Спартак», продлить контракт, меня тронуло. Я очень счастлив здесь находиться. Готов отдать все, что могу для этого клуба», — сказал Литвинов «СЭ».

Литвинов является воспитанником «Спартака». 24-летний защитник провел за московский клуб 139 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.