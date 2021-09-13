Сегодня исполняется 70 лет знаменитому музыканту и поэту, болельщику «Зенита», петербуржцу Александру Розенбауму.

«СЭ» поздравляет с юбилеем нашего Читателя 2006 года и вновь публикует интервью, вышедшее в рождественском номере нашей газете 29 декабря того года.

Ранее наш обозреватель брал интервью у знаменитого музыканта и поэта.

— Почему, кстати, хорошие песни о спорте такая редкость?

— Более или менее просто придумывать о спорте песни с юмором. Потрясающе это удавалось Владимиру Семеновичу Высоцкому. А у меня есть такие строчки:

«На ринг я вышел не спеша,

Поигрывая мышцами.

Я был в порядке, «Все о'кей!»

— Сказали мне весы.

Неторопливо снял кушак

С халата сан-францисского

И подтянул до пояса

Фартовые трусы.

Я слева бил, и справа бил,

И в печень бил, и в голову,

И «двоечку», и «троечку»,

И крюк, и апперкот.

А он ударил, сука, раз

— Но, гад, как будто молотом!

И я с тех пор смотрю на жизнь

Совсем наоборот».

Но это все — «ха-ха» да «хи-хи». Если же сочинять о спорте серьезно, то нужно и темы серьезные затрагивать. Всегда, к примеру хотел написать песню о допинге. О том, как это плохо — я врач и знаю, что любой допинг — абсолютное зло. Но мне не хочется обижать спортсменов, тренеров, государство, политиков. А спорт — в том числе и допинг — завязан на большой политике, как ни крути.

Александр Розенбаум: «Голодной у поэта должна быть совесть»