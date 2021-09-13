«Всегда хотел написать песню о допинге». Читателю года «СЭ»-2006 Александру Розенбауму — 70
Сегодня исполняется 70 лет знаменитому музыканту и поэту, болельщику «Зенита», петербуржцу Александру Розенбауму.
«СЭ» поздравляет с юбилеем нашего Читателя 2006 года и вновь публикует интервью, вышедшее в рождественском номере нашей газете 29 декабря того года.
Ранее наш обозреватель брал интервью у знаменитого музыканта и поэта.
— Почему, кстати, хорошие песни о спорте такая редкость?
— Более или менее просто придумывать о спорте песни с юмором. Потрясающе это удавалось Владимиру Семеновичу Высоцкому. А у меня есть такие строчки:
«На ринг я вышел не спеша,
Поигрывая мышцами.
Я был в порядке, «Все о'кей!»
— Сказали мне весы.
Неторопливо снял кушак
С халата сан-францисского
И подтянул до пояса
Фартовые трусы.
Я слева бил, и справа бил,
И в печень бил, и в голову,
И «двоечку», и «троечку»,
И крюк, и апперкот.
А он ударил, сука, раз
— Но, гад, как будто молотом!
И я с тех пор смотрю на жизнь
Совсем наоборот».
Но это все — «ха-ха» да «хи-хи». Если же сочинять о спорте серьезно, то нужно и темы серьезные затрагивать. Всегда, к примеру хотел написать песню о допинге. О том, как это плохо — я врач и знаю, что любой допинг — абсолютное зло. Но мне не хочется обижать спортсменов, тренеров, государство, политиков. А спорт — в том числе и допинг — завязан на большой политике, как ни крути.
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