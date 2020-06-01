Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, рассказал о том, как сейчас устроена селекция клуба.

— Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк, — говорит Семин. — Его реальная должность — спортивный директор, но неофициально. Официально он, кажется, скаут. Где в моем контракте написано, что я должен брать игроков от Лосюка, который никогда не имел отношения к футболу? Или от алжирского агента Набиля Мерабтена?

На этой почве и произошел мой конфликт с руководителями. Объясните, почему на такой важной должности работает то ли дальний родственник Кикнадзе, то ли не родственник — но в любом случае человек, чья квалификация не соответствует моим представлениям о футболе и солидном клубе? Почему я должен принимать во внимание его рекомендации? (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Юрия Семина — здесь