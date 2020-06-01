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«Все про контракты, переходы». Глушаков рассказал о подготовке к возобновлению сезона

20:10
Денис Глушаков. Фото instagram.com
Денис Глушаков. Фото instagram.com
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал новое фото в Instagram. 33-летний российский футболист показал кадр с тренировки грозненцев.

«Попаду, не попаду? Все про контракты, переходы... А команда спокойно готовится в рабочем режиме. Рестарт не за горами», — написал в Instagram Глушаков.

В сезоне-2019/20 хавбек провел 20 матчей за «Ахмат» и забил 4 гола. Чемпионат России возобновится 21 июня.

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