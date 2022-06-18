Гильерме: «Ни у кого нет мыслей об уходе из «Локомотива»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме в беседе с «СЭ» рассказал о том, как провел отпуск.

— Отпуск прошел хорошо, отлично отдохнул. Уже полностью сконцентрирован на сборах, работаем. Все наши игроки уже вернулись из отпуска и тренируются, кроме Кухты. Он вернется к нам чуть позже из-за игр в сборной. Ни у кого нет мыслей об уходе из команды. Все думают только о подготовке к новому сезону.

— Какие ожидания от предстоящего сезона? Есть уверенность в том, что ты будешь первым номером в команде?

— Еще рано говорить об этом. Будем думать об этом после сборов.

В минувшем сезоне 36-летний россиянин провел 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 29 мячей и 4 раза сыграл на ноль.

«Локомотив» по итогам сезона занял шестое место в турнирной таблице РПЛ.