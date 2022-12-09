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Сегодня, 18:22

ЦСКА проведет товарищеские матчи с сербским «Партизаном» и датским «Вайле» на сборах в Турции

Мария Гусева
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ЦСКА на официальном сайте опубликовал расписание товарищеских матчей на зимние учебно-тренировочные сборы. У красно-синих запланированы семь игр.

Сначала московская команда отправится в Абу-Даби, где 15 января сыграет первый товарищеский матч, соперник по которому пока не утвержден. Также 19 января ЦСКА сыграет с «Оренбургом».

Затем армейцы отправятся в Турцию, где сыграют пять матчей против «Партизана» (27 января), «Алании» (31 января), «Вайле» (4 февраля), «Ахмата» (11 февраля) и московского «Динамо» (15 февраля).

После 17 туров ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

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