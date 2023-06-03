Михаил Кержаков: «Отличный сезон провели. Хорошо завершили его победой дома»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над «Факелом» (1:0) в 30-м туре РПЛ.

— Отличный сезон провели. Хорошо завершили его победой дома. Концертом Князева у нас в раздевалке. С хорошим настроением, с чувством выполненного долга отправляемся отдыхать.

— Отпуск коротенький будет.

— Какой есть, такой есть. Мы же профики.

— Насколько для вас важна личная награда?

— Это даже не награда, а просто такой подарок сделали. Знак внимания, так сказать. Это все равно заслуга команды. Не только моя.

— Михаил, в двух словах, что за подарок? Как он выглядит и что означает?

— Ну, просто за самое большое количество сухих матчей. Клуб подарил мне. Спасибо им.

— Приятно?

— Да, поставлю у отца на полочке.

— Вы все трофеи к отцу отправляете?

— Да, там уже места нет. Вместе с братом. Но у брата побольше будет.

— Какой из сухих матчей в этом сезоне больше всего запомнился?

— Не помню. Какого-то прям яркого не было.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).