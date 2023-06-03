Щенников: «Какой следующий клуб? Нечего называть пока»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников ответил на вопрос, в каком клубе продолжит карьеру.

«Какой следующий клуб? Нечего называть пока», — сказал Щенников.

Щенников находился в системе ЦСКА с 2003 года. В этом сезоне 32-летний защитник провел в РПЛ 3 матча и не отметился результативными действиями.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место и завоевал серебряные медали.