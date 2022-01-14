Свинов: «Познакомился с Ваноли. Пока ничего необычного не замечал»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал о выходе команды из отпуска. По словам 21-летнего голкипера, он ууспел познакомиться с новым главным тренером Паоло Ваноли.

«Проходили всех врачей, которые были запланированы. Самый нелюбимый тест — велосипед. Остальное нормально, — отметил Свинов. — Кто самый выносливый? Надо спросить у врачей, я не следил. Не знаю, кто больше наел килограммы. Все приехали в хорошей форме, все профессионалы и все понимают.

Я себе в начале отпуска немного позволил, потом начал правильно питаться. Удалось ли познакомиться с тренером? Да. Он сказал свое виденье, что он хочет от команды. Не только на поле, но и в быту. Вкратце рассказал, что хочет видеть. Пока ничего необычного не замечал. Требования тренера? Это внутренняя кухня. Не стоит это разглашать"