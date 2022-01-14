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Сегодня, 11:11

Свинов: «Познакомился с Ваноли. Пока ничего необычного не замечал»

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий

Вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал о выходе команды из отпуска. По словам 21-летнего голкипера, он ууспел познакомиться с новым главным тренером Паоло Ваноли.

«Проходили всех врачей, которые были запланированы. Самый нелюбимый тест — велосипед. Остальное нормально, — отметил Свинов. — Кто самый выносливый? Надо спросить у врачей, я не следил. Не знаю, кто больше наел килограммы. Все приехали в хорошей форме, все профессионалы и все понимают.

Я себе в начале отпуска немного позволил, потом начал правильно питаться. Удалось ли познакомиться с тренером? Да. Он сказал свое виденье, что он хочет от команды. Не только на поле, но и в быту. Вкратце рассказал, что хочет видеть. Пока ничего необычного не замечал. Требования тренера? Это внутренняя кухня. Не стоит это разглашать"

ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 - : -
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Матео Кассьерра

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