Вратарь «Рубина» Коновалов может продолжить карьеру в «Актобе»

Как сообщает 23 февраля Meta-ratings.kz, голкипер «Рубина» Иван Коновалов может перейти в «Актобе».

Стороны ведут переговоры, и если они завершатся успешно, то Коновалов может присоединиться к «Актобе» уже на этой неделе. 26-летний голкипер неделю назад присоединился к «Уралу» на сборах в Турции, однако пока к соглашению с клубом не пришел.

Ранее футболист также защищал цвета «Амкара», «Севастополя», «Астрахани», сербских «Радничек» из Ниша, «Бачки», а также белорусского «Торпедо-БелАЗ». Последний раз в официальном матче вратарь появлялся на поле в сентябре 2019 года.