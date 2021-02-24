Бистрович заявил о намерении вернуться в ЦСКА летом

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Касымпашу», рассказал о решении перейти в турецкий клуб.

«Зимой я хотел уйти в аренду, чтобы получить больше игрового времени и подготовиться к молодежному чемпионату Европы. Сейчас мне нужно играть как можно больше, а «Касымпаша» предоставляет такую возможность. Я просил об аренде еще летом, когда стал меньше играть за ЦСКА, но потом я забил пару мячей и меня не захотели отпускать», — цитирует Index.hr Бистровича.

Полузащитник добавил, что намерен вернуться в ЦСКА после аренды в турецком клубе.

«В ноябре я продлил контракт с ЦСКА до 2025 года, это знак, что в команде на меня рассчитывают. Просто мы пришли к общему решению, что мне лучше побыть в месте, где я смогу больше играть, потому что я хочу прогрессировать и проявить себя на молодежном Евро», — добавил Бистрович.

Бистрович перешел в «Касымпашу» в январе 2021 года. На его счету 3 результативных передачи в 6 матчах за турецкую команду.