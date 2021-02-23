«Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем!» Байрамян поблагодарил Еременко

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян выразил благодарность Роману Еременко. 23 февраля стало известно, что 33-летний финн покидает клуб.

«Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем! — написал Байрамян в Instagram. — Я буду скучать. Благодарен за все, мой друг».

Как сообщал «СЭ» 23 февраля, Еременко сам попросил руководство клуба о расторжении контракта, поскольку посчитал, что не тянет требуемый объем работы.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Еременко провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.