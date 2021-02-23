РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем!» Байрамян поблагодарил Еременко

22:03
Хорен Байрамян. Фото ФК "Ростов".
Хорен Байрамян. Фото ФК "Ростов".
Теги:

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян выразил благодарность Роману Еременко. 23 февраля стало известно, что 33-летний финн покидает клуб.

«Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем! — написал Байрамян в Instagram. — Я буду скучать. Благодарен за все, мой друг».

Публикация от Khoren Bayramyan (@horik_bayramyan)

Как сообщал «СЭ» 23 февраля, Еременко сам попросил руководство клуба о расторжении контракта, поскольку посчитал, что не тянет требуемый объем работы.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Еременко провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CLpSLV8lD9Y/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир