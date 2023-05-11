Агент Малкома, Клаудиньо, Ренана и Мантуана на этой неделе обсудит будущее игроков с «Зенитом»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Роберта Ренана, на этой неделе прилетит в Россию, сообщает Goal.

По данным источника, Гарсия посетит матч 27-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар», по окончании которого состоится награждение сине-бело-голубых. Представитель южноамериканских футболистов хочет обсудить будущее игроков с питерцами.

В ходе переговоров стороны должны обсудить возможные трансферы игроков с участием крупных клубов Европы, а также «Коринтианса», поскольку Мантуан находится в аренде в российском клубе до 31 июня.

Сообщается, что «Зенит» готовится продать защитника Ренана, который пришел в клуб в январе. Клубы АПЛ проявляют интерес к 19-летнему игроку и могут заплатить за него до 30 миллионов евро.

По Малкому такая же ситуация. Им интересуются клубы из Англии и «ПСЖ». «Зенит» не продаст его дешевле чем за 30 миллионов евро. Что касается Клаудиньо, по нему достойных вариантов пока нет.

Мантуан, напротив, до сих пор не знает, продолжит ли он карьеру в России. «Зенит» должен сделать предложение по полузащитнику «Коринтианса», который с июня 2022 года играет в Санкт-Петербурге на правах аренды.

9 мая Гарсия сообщал «СЭ» об отсутствии предложений по Малкому, Клаудиньо и Мантуану от иностранных клубов.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны.