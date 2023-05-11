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Сегодня, 17:52

Личка считает, что в РПЛ работает много топ-тренеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка назвал лучших тренеров чемпионата России.

«Я думаю, что сейчас в РПЛ много топ-тренеров. В 26 туре мы встретились с очень хорошим специалистом Владимиром Федотовым, бывшим тренером «Оренбурга». С ним ЦСКА вернулся в борьбу, играет в хороший футбол со стабильным результатом. Также стоит отметить Абаскаля, который приходил в «Спартак» после тяжелого сезона и многое поменял в игре команды. Да, сейчас у них не все так хорошо, как вначале, но это нормальное явление. Также мне нравится Гончаренко, который хорошо делает свою работу с «Уралом». Понятно, что нельзя не отметить Сергея Семака, который уничтожает всех соперников с «Зенитом». В общем, в российском футболе хорошие, талантливые тренеры, которые могли бы работать за границей, не только в России. Но все зависит от знания языков, нужно хорошо знать иностранные языки. Валерий Георгиевич тоже очень хороший специалист. У него в «Ростове» молодая команда, которая сейчас бьется вверху турнирной таблицы. Это дорогого стоит. Поэтому да, Карпин — тоже топ», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Он также заявил, что не сам себя оценивать.

«Пусть лучше это делает кто-нибудь другой. Я просто очень рад, что мы с «Оренбургом» провели такие хорошие матчи в этом сезоне, осталось еще четыре», — добавил Личка.

По итогам 26 туров «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-luchshij-trener-rpl-nel-zya-ne-otmetit-semaka-kotory-j-unichtozhaet-vseh-sopernikov-s-zenitom/
Валерий Карпин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Гильермо Абаскаль
Марцел Личка
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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П
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