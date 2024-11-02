Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк — о матче с «Зенитом»: «Не получилось выиграть сегодня»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

— Что сегодня не получилось у «Динамо»?

— К сожалению, мы быстро пропустили два мяча. Не смогли сразу выровнять игру. Не получилось выиграть сегодня!

— Достаточно смело и агрессивно играли против «Зенита». Не могло это повлиять на результат?

— Мы всегда действуем агрессивно. Стараемся играть в прессинг, отбирать мяч. Вне зависимости от того, с каким соперником играем.

Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.