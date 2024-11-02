Кагермазов — о долгой проверке гола «Динамо»: «Эти 5-6 минут могли быть ключевыми»

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов прокомментировал свою гол в матче с «Зенитом» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

— В эпизоде с твоим голом долго смотрели ВАР. Ты понял, почему так?

— Чертили линию, вроде бы. Мы спрашивали у рефери, что он смотрит, но он не отвечал. Вот эти 5-6 минут, которые потратили на просмотр, могли быть ключевыми. Мы забили, сократили отставание, на эмоциях должны были бежать. А у нас просто забрали время. Не знаю почему так долго смотрели ВАР.

— Пауза была на руку «Зениту»?

— Как бы это не звучало, но да. Сто процентов.

Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.