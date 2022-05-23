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Гильерме: «Для меня «Локо» — это дом, именно тут я бы хотел завершить карьеру игрока»

Гильерме заявил, что хотел бы завершить карьеру игрока в «Локомотиве»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Маринато Гильерме.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я счастлив, что «Локомотив» рассчитывает на меня. Для меня «Локо» — это дом, именно тут я бы хотел в будущем завершить карьеру игрока. Сейчас у нас молодая команда, и я благодарен клубу за возможность помогать в ее развитии», — приводит слова Гильерме сайт клуба.

Новое соглашение 36-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитано до лета 2024 года.

Гильерме выступает в основе «Локомотива» с июля 2009 года. Всего за команду он провел 377 матчей.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/guilherme-s-nami/
Маринато Гильерме
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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