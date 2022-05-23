Гильерме заявил, что хотел бы завершить карьеру игрока в «Локомотиве»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я счастлив, что «Локомотив» рассчитывает на меня. Для меня «Локо» — это дом, именно тут я бы хотел в будущем завершить карьеру игрока. Сейчас у нас молодая команда, и я благодарен клубу за возможность помогать в ее развитии», — приводит слова Гильерме сайт клуба.

Новое соглашение 36-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитано до лета 2024 года.

Гильерме выступает в основе «Локомотива» с июля 2009 года. Всего за команду он провел 377 матчей.