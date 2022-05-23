«Локомотив» и Гилерме договорились о продлении контракта

«Локомотив» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с голкипером Маринато Гильерме. Новое соглашение 36-летнего футболиста рассчитано до лета 2024 года.

«Переговоры по новому контракту были максимально короткими. Я благодарен Гилерме за конструктивную позицию и за отношение к «Локо». Гилерме — лидер, опытнейший игрок и ориентир для нашей молодежи. Рад, что мы продолжим совместную работу!» — прокомментировал спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.

Гильерме выступает в основе «Локомотива» с июля 2009 года. Всего за команду он провел 377 матчей, он занимает третье место среди всех игроков клуба в истории. В составе «Локомотива» голкипер становился обладателем титула чемпиона России, по 2 раза выигрывал серебряные и бронзовые медали, 4 раза становился обладателем Кубка России и один раз — Суперкубка.