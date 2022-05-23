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Сегодня, 13:32

«Локомотив» и Гилерме договорились о продлении контракта

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Маринато Гильерме.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с голкипером Маринато Гильерме. Новое соглашение 36-летнего футболиста рассчитано до лета 2024 года.

«Переговоры по новому контракту были максимально короткими. Я благодарен Гилерме за конструктивную позицию и за отношение к «Локо». Гилерме — лидер, опытнейший игрок и ориентир для нашей молодежи. Рад, что мы продолжим совместную работу!» — прокомментировал спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.

Гильерме выступает в основе «Локомотива» с июля 2009 года. Всего за команду он провел 377 матчей, он занимает третье место среди всех игроков клуба в истории. В составе «Локомотива» голкипер становился обладателем титула чемпиона России, по 2 раза выигрывал серебряные и бронзовые медали, 4 раза становился обладателем Кубка России и один раз — Суперкубка.

Источник: https://www.fclm.ru/
Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
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24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
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25.07 17:30
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