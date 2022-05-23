Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал закрытие «Спартака-2».

«В клубах должна быть структура преемственности: молодежная команда, вторая команда, основной состав. Это идеальная система с точки зрения развития клуба, и она очень эффективна.

Но надо учесть, что за вторую команду тоже надо платить и на ее содержание тратятся очень серьезные деньги. В нынешних условиях, когда копеечку начали считать более тщательно, вышло, что «Спартак» просто не потянет вторую команду. Конечно, это большая потеря для системы клуба. Думаю, что это не последняя вторая команда, которая может прекратить свое существование», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Руководство красно-белых решило закрыть «Спартак-2» из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей. Таким образом, команда не примет участия в следующем сезоне ФНЛ.