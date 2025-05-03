Агкацев о победе «Краснодара» над «Рубином»: «Нельзя расслабляться»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал победу над «Рубином» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

Голкипер принял участие в матче, несмотря на травму пальца, которую получил в конце игры прошлого тура с махачкалинским «Динамо» (3:2), отбивая пенальти.

«Нельзя расслабляться. Палец — нормально, лучше. После матча с махачкалинцами был страх, что это перелом. Конец сезона? Наслаивается эмоциональное, физическое. Но давления нет, есть отдельно взятые игры», — сказал Агкацев.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 61 очком в 27 матчах. Идущий вторым «Зенит» отстает на 7 очков, но у команды из Санкт-Петербурга на одну игру меньше.

(Мария Захарян)