Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

3 мая, 22:00

«Рубин» пошутил о новом названии стадиона «Краснодара»: «Никогда не нравился этот пункт выдачи»

Алина Савинова

«Рубин» после поражения от «Краснодара» (1:2) в 27-м туре РПЛ пошутил о новом названии стадиона «быков».

Казанцы в своем Telegram-канале разместили картинку с отзывом клуба на «Ozon Арену» на «Яндекс.Картах»: «Никогда не нравился этот пункт выдачи, всегда одни проблемы здесь. Одна звезда».

«Рубин» с 39 баллами сохраняет седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ казанская команда проведет дома против «Ростова». Игра состоится 11 мая.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Читайте также
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Molochnik1972

    Да, долго ржал, от смеха даже под стол уполз

    04.05.2025

  • ONIKAN2013

    Вот нормальная реакция пресс-службы, ни для кого не оскорбительная. Не то, что у какого-нибудь Динамо.

    04.05.2025

  • spartsmen

    далековато от тюмени, но близко к москве :) калуга. кроме музея космонавтики и посмотреть нечего :)

    04.05.2025

  • nekony

    Я только диву даюсь, какая разница - с Зенитом, или с Краснодаром и Спартаком. Сколько же надо отвалить бабла, чтобы из штанов выпригивали. А Рахимов-то, Рахимов - как-будто в финале ЛЧ. С Зенитом спокойный как удав был.

    04.05.2025

  • Denissimo

    ладно, я спать, поздно у нас, но если чё, таки приглашай )

    04.05.2025

  • Denissimo

    напиши куда приехать, может я заскочу )

    04.05.2025

  • spartsmen

    эх, был бы помоложе, да деньги бы в тумбочке лежали - сел да и поехал, как было раньше. но я, к сожалению, не забугорный пенсионер :) а так как тут отняли вуз и прибавили пятёрочку - так даже и не российский ещё ...

    04.05.2025

  • Denissimo

    будешь в Тюмени, заходи )

    04.05.2025

  • Denissimo

    у меня с водкой почти 30 лет взаимное отвращение ) ну да ладно, это дел мохнатых история ) споки)

    04.05.2025

  • spartsmen

    пиво перестал пить как закрыли производство пива со сроком годности 3-7 суток. уж лучше водочки по чуть.

    04.05.2025

  • Denissimo

    видимо таки разное представление о юморе, мне не зашло, вместо чая с вареньем предпочитаю пиво с рыбой

    04.05.2025

  • spartsmen

    ты ищешь то, чего нет. они не оправдывают свой проигрыш названием стадиона. они обыграли тот факт, что приехали за очками, а им очков не выдали. тебя немного заклинило. рекомендую чай с вишнёвым вареньем - бодрит. до хоккея час помогает скоротать :)

    04.05.2025

  • Denissimo

    ссылать свой проигрыш на коммерческое название оппонента - какая то днина, ничего оригинального

    04.05.2025

  • spartsmen

    я не про футболистов, а реакцию пресс-службы. команда проиграла, пресс-служба - молодцы. противоречий не наблюдаю.

    04.05.2025

  • Denissimo

    нет

    04.05.2025

  • Denissimo

    в кои то веки не соглашусь с тобой, приехали и получили, по расписанию

    04.05.2025

  • Ботокс007

    Хорошо играл Рубин. Даку перерос клуб.

    03.05.2025

  • TORO

    Гениально! Реально шутка дня :thumbsup::rofl::rofl::rofl::rofl::clap:

    03.05.2025

  • spartsmen

    орфография и пунктуация среднего современного податного существа - даже копируют с ошибками :)

    03.05.2025

  • spartsmen

    молодцы. прикольно.

    03.05.2025

  • TomCat

    ***этот пункты выдачи*** - Опять "двойка" Алине.

    03.05.2025

    • Руководство «Локомотива» встретилось со штабом Галактионова, тренер сохраняет поддержку клуба

    Агкацев о победе «Краснодара» над «Рубином»: «Нельзя расслабляться»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости