«Рубин» пошутил о новом названии стадиона «Краснодара»: «Никогда не нравился этот пункт выдачи»

«Рубин» после поражения от «Краснодара» (1:2) в 27-м туре РПЛ пошутил о новом названии стадиона «быков».

Казанцы в своем Telegram-канале разместили картинку с отзывом клуба на «Ozon Арену» на «Яндекс.Картах»: «Никогда не нравился этот пункт выдачи, всегда одни проблемы здесь. Одна звезда».

«Рубин» с 39 баллами сохраняет седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ казанская команда проведет дома против «Ростова». Игра состоится 11 мая.