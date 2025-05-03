Рахимов: «Рубин» не должен был проигрывать «Краснодару». Хороший матч с негативным результатом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ.

— Надо отдать должное «Краснодару», — сказал Рахимов на пресс-конференции. - Этот матч — из тех, когда ты борешься за чемпионство и тебе нужна не хорошая игра, а очки, нужно их выгрызать. Это волнение в составе было сегодня у соперника заметно. Сегодня у «Краснодара» все прошло, но с уверенностью могу сказать, что мы не должны были проигрывать.

Все говорят, что «Рубину» ничего не надо. Но вы видели хоть бы один матч, где игроки не бились? Футболисты должны понимать, что бьются за клуб, за болельщиков, которые ездят вместе с командой. И за себя, за свое достоинство, поэтому нужно показывать максимум. Мы могли забить второй мяч, мы великолепно разыграли комбинацию, после которой забили свой гол. Для нас это хороший матч с негативным результатом. «Краснодар» набрал важные очки, но, может быть, с не очень хорошей игрой.

— Сезон близится к концу, в команде хороший подбор игроков. Чего не хватает «Рубину», чтобы на равных бороться с лидерами этого сезона?

— Нам нужно усилить внутреннюю конкуренцию, в первую очередь. Для того, чтобы мы могли изменить некоторые моменты в тренировочном процессе. Если у нас получится, то мы попытаемся сохранить нынешний костяк и добавить к нему конкуренцию. Если это получится, то мы сможем сделать следующий шаг.

— Руководители обещали вам с этим помочь?

— Обещать могут все, что угодно. Я буду говорить об этом только тогда, когда это исполнится. Пока этих футболистов нет, но мы в поиске. Если они составят конкуренцию нашим лидерам, то это будет следующий шаг.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2024/25 с 61 очком в 27 матчах. «Быки» оторвались от идущего на второй строчке «Зенита» на 7 очков, но команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Рубин» занимает седьмое место с 39 очками.

(Мария Захарян)