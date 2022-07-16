Лантратов: «Интерес «Зенита»? Они ничего не предлагали»

Вратарь «Химок» Лантратов рассказал, что не получал предложение от «Зенита»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита».

«Я остаюсь в «Химках». Интерес «Зенита»? Они ничего не предлагали. От других команд тоже никакого интереса не было. Останусь ли я на сто процентов в «Химках» в новом сезоне? Я ничего не могу заявлять», — сказал Лантратов «СЭ».

В конце сезона-2021/22 сообщалось, что «Зенит» может подписать 26-летнего россиянина в летнее трансферное окно.

Лантратов выступает за «Химки» с июля 2019 года. Вчера, 15 июля химчане сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в 1-м туре РПЛ-2022/23, голкипер провел на поле весь матч.