Лантратов: «Интерес «Зенита»? Они ничего не предлагали»
Вратарь «Химок» Лантратов рассказал, что не получал предложение от «Зенита»
Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита».
«Я остаюсь в «Химках». Интерес «Зенита»? Они ничего не предлагали. От других команд тоже никакого интереса не было. Останусь ли я на сто процентов в «Химках» в новом сезоне? Я ничего не могу заявлять», — сказал Лантратов «СЭ».
В конце сезона-2021/22 сообщалось, что «Зенит» может подписать 26-летнего россиянина в летнее трансферное окно.
Лантратов выступает за «Химки» с июля 2019 года. Вчера, 15 июля химчане сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в 1-м туре РПЛ-2022/23, голкипер провел на поле весь матч.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1
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