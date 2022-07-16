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Сегодня, 12:00

Лантратов: «Интерес «Зенита»? Они ничего не предлагали»

Вратарь «Химок» Лантратов рассказал, что не получал предложение от «Зенита»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита».

«Я остаюсь в «Химках». Интерес «Зенита»? Они ничего не предлагали. От других команд тоже никакого интереса не было. Останусь ли я на сто процентов в «Химках» в новом сезоне? Я ничего не могу заявлять», — сказал Лантратов «СЭ».

В конце сезона-2021/22 сообщалось, что «Зенит» может подписать 26-летнего россиянина в летнее трансферное окно.

Лантратов выступает за «Химки» с июля 2019 года. Вчера, 15 июля химчане сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в 1-м туре РПЛ-2022/23, голкипер провел на поле весь матч.

Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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