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Кечинов назвал ничью в матче с «Ахматом» успехом для «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом».

«Спартак» для меня не фаворит. Его ожидает тяжелейшая игра. В Грозном всегда тяжело играть. После крупного поражения в Суперкубке «Спартак» находится не в лучшем эмоциональном состоянии. Положительных эмоций мало, а «Ахмат», наоборот, готовился к сезону и сейчас, как скаковая лошадь, готовая к старту. «Спартаку» будет очень тяжело. Если игра с «Ахматом» закончится вничью, то это будет успехом для «Спартака», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 16 июля в Грозном, начало — в 20.00 по московскому времени.

Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
0
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
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Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

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 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 1
И К Ж
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Зенит

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