Кечинов назвал ничью в матче с «Ахматом» успехом для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом».

«Спартак» для меня не фаворит. Его ожидает тяжелейшая игра. В Грозном всегда тяжело играть. После крупного поражения в Суперкубке «Спартак» находится не в лучшем эмоциональном состоянии. Положительных эмоций мало, а «Ахмат», наоборот, готовился к сезону и сейчас, как скаковая лошадь, готовая к старту. «Спартаку» будет очень тяжело. Если игра с «Ахматом» закончится вничью, то это будет успехом для «Спартака», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 16 июля в Грозном, начало — в 20.00 по московскому времени.