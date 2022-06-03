Вратарь «Енисей» Опарин прокомментировал интерес со стороны «Ахмата»

Вратарь «Енисей» Михаил Опарин прокомментировал интерес со стороны «Ахмата».

Ранее сообщалось, что 29-летний россиянин попал в сферу интересов грозненского клуба.

«У меня действующее соглашение с «Енисеем», — приводит слова Опарина Metaratings.ru. — По всем остальным вопросам лучше обратиться к руководству клуба».

В прошедшем сезоне вратарь принял участие в 36 матчах в Олимп Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в которых пропустил 45 мячей, а также 11 раз сыграл «на ноль». Его контракт с красноярским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.