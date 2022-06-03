Губерниев: «Мамаеву рано заканчивать карьеру, а из Жиркова получился бы хороший тренер»

Губерниев считает, что Жирков стал бы хорошим футбольным тренером

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе защитника Юрия Жиркова и полузащитника Павла Мамаева из «Химок».

«Не знаю, как насчет Мамаева, но Жиркову с таким колоссальным опытом пора переходить на тренерскую работу. Мамаеву даже не знаю, что посоветовать. «Знамя» Ногинск хорошая команда, в «Металлист» Королев мы его не возьмем по моральным соображениям. Он в любом случае продолжит играть, пусть играет. Думаю, Мамаеву рано заканчивать карьеру, он моложе. А из Жиркова, мне кажется, получился бы хороший тренер. У него феноменальная карьера, как футболист он хороший. Посмотрим, я обоим желаю удачи», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил «СЭ», что клуб не будет продлевать контакты с игроками.

38-летний Жирков в составе «Химок» принял участие в трех официальных матчах и не отличился результативными действиями. 33-летний Мамаев сыграл в одной официальной встрече за клуб.

«Химки» по итогам стыковых матчей обыграли «СКА-Хабаровск» и остались в премьер-лиге.