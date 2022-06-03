Гаджиев: «Карпин — один из лучших тренеров на российском рынке»

Бывший тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, что Валерий Карпин может возглавить «Динамо».

«Спрос на тренеров, которые имеют опыт и зарекомендовали себя в РПЛ, возрос. Сейчас есть некие ограничения с приглашением легионеров, да и своих специалистов дефицит. Карпин — это один из лучших тренеров на рынке. Естественно, что ведущие клубы рассматривают его кандидатуру. И правильно делают. Но захочет ли он бросать «Ростов»? Тренеру очень важно, чтобы был хороший контакт с руководством, а также была рабочая атмосфера в клубе. Это все помогает специалисту работать на уровне своих возможностей. Не каждый тренер может раскрыться в том же топ-клубе», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось, что Карпин готов перейти в «Динамо» при условии, что новым спортивным директором московского клуба станет Алексей Рыскин, который занимает аналогичную должность в «Ростове».

В сезоне-2021/22 «Динамо» под руковоством Сандро Шварца стало третьим в чемпионате России и проиграло «Спартаку» (1:2) в финале БЕТСИТИ Кубка России. Немецкий специалист досрочно покинул бело-голубых и 2 июня возглавил берлинскую «Герту».