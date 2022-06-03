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Гаджиев: «Карпин — один из лучших тренеров на российском рынке»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, что Валерий Карпин может возглавить «Динамо».

«Спрос на тренеров, которые имеют опыт и зарекомендовали себя в РПЛ, возрос. Сейчас есть некие ограничения с приглашением легионеров, да и своих специалистов дефицит. Карпин — это один из лучших тренеров на рынке. Естественно, что ведущие клубы рассматривают его кандидатуру. И правильно делают. Но захочет ли он бросать «Ростов»? Тренеру очень важно, чтобы был хороший контакт с руководством, а также была рабочая атмосфера в клубе. Это все помогает специалисту работать на уровне своих возможностей. Не каждый тренер может раскрыться в том же топ-клубе», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось, что Карпин готов перейти в «Динамо» при условии, что новым спортивным директором московского клуба станет Алексей Рыскин, который занимает аналогичную должность в «Ростове».

В сезоне-2021/22 «Динамо» под руковоством Сандро Шварца стало третьим в чемпионате России и проиграло «Спартаку» (1:2) в финале БЕТСИТИ Кубка России. Немецкий специалист досрочно покинул бело-голубых и 2 июня возглавил берлинскую «Герту».

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-interes-dinamo-karpin-eto-odin-iz-luchshih-trenerov-na-ryinke

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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Бельгия
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ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Гаджи Гаджиев
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
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