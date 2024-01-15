Вратарь «Динамо» Лещук считает, что девушки из России красивее девушек из США

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, какие девушки самые красивые — из США или России.

«Конечно, русские девушки красивее. Именно красивых американок я не встречал. В США есть симпатичные девушки, но они приехали в Штаты из других стран», — цитирует игрока Sport24.

Ранее Лещук сравнил уровень туризма в России и США.

27-летний Лещук выступает за «Динамо» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей, пропустил 14 мячей и 5 матчей провел на ноль.