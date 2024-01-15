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Сегодня, 19:20

Агент Тодоровича сообщил, что новых предложений от «Ахмата» Дарко не получал

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Агент Трифун Миличевич, представляющий интересы защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, рассказал о переговорах с руководством грозненской команды по новому соглашению с его подопечным.

«Нового предложения от «Ахмата» мы пока не получали, через несколько дней уезжаем в Турцию для переговоров со спортивным директором клуба. Дарко — лучший игрок «Ахмата» за последний год, мы готовы поговорить с клубом и, конечно же, заключить соглашение, которое удовлетворит нашего футболиста», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Ахмат» предложил игроку новое трехлетнее соглашение, однако Дарко хотел бы увеличения зарплаты. Контракт игрока с грозненским клубом рассчитан до до 30 июня 2024 года.

В этом сезоне 26-летний защитник провел за грозненскую команду 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Ахмат
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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