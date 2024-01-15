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Лещук сравнил уровень туризма России и США

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнил уровень туризма России и США.

«Почему не провожу отпуск га Алтае, Камчатке или Байкале? В этих местах не был, но много смотрел в интернете. Я согласен с тем, что там красиво и живописно, но там нет туристического сервиса, тех же нормальных гостиниц. Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для любого туриста: хоть на машине, хоть пешком. Когда летал в США летом, поднимался на водопад. На каждом уровне высоты там были туалеты, которые убираются. Это тот минимум, который должен быть. Если бы это было в России, у нас больше людей летало бы на Алтай и Камчатку», — приводит слова Лещука Sport24.

27-летний Лещук выступает за «Динамо» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей, пропустил 14 мячей и пять раз оставил ворота нетронутыми.

Источник: https://sport24.ru/football/news-612321-babichem-yesliby-v-rossii-eto-bylo-kak-v-ssha-u-nas-bolshe-lyudey-letaloby-na-altay-i-kamchatku
Игорь Лещук
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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